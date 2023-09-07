В Самарской области победителям конкурса социальных проектов вручили сертификаты на гранты

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Социально-ориентированные некоммерческие организации смогут приступить к воплощению в жизнь своих социальных проектов. Во вторник, 5 сентября, состоялось торжественное вручение сертификатов на гранты победителям регионального конкурса. Конкурс возобновлен в 2019 году по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова и теперь ежегодно самые значимые идеи получают финансовую поддержку региона. Общий объем грантового фонда в 2023 году превысил 81 млн рублей. Это средства регионального бюджета и Фонда Президентских грантов.

«Государственная политика страны и Самарской области во многом направлена на то, чтобы активные люди с перспективными идеями организовывали команды и запускали интересные проекты, направленные на развитие детей, патриотическое воспитание, поддержку людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на развитие экономики, малого бизнеса, туризма, креативных индустрий и многое другое», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Еще в 2019 году количество участников не превышало 120 организаций. В текущем году на конкурс было подано свыше 200 заявок. По итогам их рассмотрения победителями стали 64 проекта.

«С каждым годом качество конкурсных заявок становится все выше. В рамках подготовки к конкурсу мы всегда проводим цикл консультационных и образовательных мероприятий. Такая комплексная работа позволяет обучить инициативные команды, поддержать их финансово и дать возможность двигаться дальше, участвовать в конкурсах Фонда Президентских грантов. Отмечу, что Самарская область является одним из лидеров страны по поддержанным проектам некоммерческого сектора», - пояснил Дмитрий Богданов.

В этом году лидирующее число заявок было подано по направлениям «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». В конкурсе приняли участие НКО из 29 муниципалитетов региона.

По результатам отбора заявок, победителями конкурса грантов стали 64 проекта из 18-ти муниципальных образований Самарской области. Минимальная сумма гранта составила 205 тысяч рублей, а максимальная – 2 млн рублей. Проекты-победители направлены на поддержку здорового образа жизни, социальное обслуживание, патриотическое воспитание и другие сферы деятельности.

«Благодаря безвозмездным субсидиям проекты-победители смогут охватить более 150 тысяч жителей региона. Это очень ценно и важно, ведь такие инициативы помогают нам решать многие социальные задачи. Мы продолжим проводить конкурс грантов, чтобы сильные и яркие идеи неравнодушных команд смогли воплотиться в жизнь», - резюмировал глава областного минэка.