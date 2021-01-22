В Самарской области перевыполнены показатели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

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Итоги выполнения федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были подведены в пятницу, 22 января 2021 года, на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, на территории Самарской области в 2020 году благоустроено 157 общественных территорий (при плановом показателе 141) и 323 двора (при плановом показателе 272).

Кроме того, завершены проекты в четырех городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года (Кинель, Сызрань, Отрадный и Жигулевск), ведутся работы по проекту-победителю конкурса 2020 года в г. Нефтегорск.

Напомним, на реализацию этого федерального проекта в 2020 году региону, благодаря личным усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, удалось привлечь беспрецедентную сумму - 1 943,33 млн. руб. Глава региона уделяет особое внимание реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Напомню, что благоустройство территорий относится к полномочиям местного самоуправления. Но сегодня значимость этого вопроса для абсолютного большинства жителей страны настолько высока, что Президентом России принято решение о выделении из федерального бюджета колоссальных средств на решение вопросов местного значения». – подчеркивал Губернатор Самарской области.

Все запланированные на 2020 год работы были выполнены в срок. В ходе совещания обсудили и масштабные планы на начавшийся, 2021 год. В рамках федерального проекта в Самарской области установлены плановые показатели на благоустройство 137 общественных территорий и 272 дворов. Объем субсидий – свыше 1 100 млн. руб.

В настоящее время заключены контракты на благоустройство 308 территорий (61% от утвержденного объема субсидий), по 78 территориям (28%) объявлены торги. Итогом уже проведенных торгов стала экономия средств, которая будет направлена на благоустройство объектов сверх плана. Таким образом, фактически в рамках нацпроекта будет благоустроено 156 общественных территорий и 295 дворовых.

«Сегодня мы рассмотрели плановые показатели на 2021 год, источники и объемы финансирования, наметили окончательный срок заключения контрактов – 1 апреля 2021 года. Заключены контракты на более чем 60 % объектов, это хороший показатель, и есть основания полагать, что регион и в текущем году справится с поставленными задачами», - отметил Виктор Кудряшов.

Кроме того, в 2021 году будут реализованы следующие проекты-победители конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах 2020 года:

- в г. Нефтегорск «Благоустройство парка «Молодежный»

- в г. Кинель «Парк на озере Крымское. Продолжение реализации концепции «Кинель – город чистых озер»»

- в г. Октябрьск «Благоустройство Парка Поколений».

Председатель регионального Правительства поставил задачу министерству энергетики и ЖКХ Самарской области, а также главам муниципалитетов контролировать качество выполненных работ в течении всего гарантийного срока (не менее трех лет).

Виктор Кудряшов особо подчеркнул необходимость комплексного подхода к работам по благоустройству. «В ходе благоустройства дворов и общественных территорий, как это и делалось ранее, необходимо выполнять работы по ремонту прилегающей к объектам улично-дорожной сети, приведению в порядок фасадов зданий. Мероприятия по благоустройству должны существенно изменять среду проживания, делать ее более комфортной и современной», - заключил руководитель регионального кабинета министров, передает пресс-служба облправительства.