В Самарской области переоценят более миллиона земельных участков

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Кадастровая палата напоминает самарцам, что в этом году впервые во всех субъектах России одновременно проходит массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков. В Самарской области переоценят 1 миллион 384 тысяч 615 земельных участков.

Работы по расчету кадастровой стоимости на территории Самарской области выполняет ГБУ СО «Центр кадастровой оценки». При определении кадастровой стоимости земельных участков учитываются сведения о местоположении земельного участка, нахождении объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории, а также иные ценообразующие факторы, предусмотренные методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.

«В соответствии с действующим законодательством в 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году во всех субъектах Российской Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест», - рассказала начальник отдела определения кадастровой стоимости Кадастровой палаты по Самарской области Зоя Анашкина.

Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно заказав выписку на официальном сайте Кадастровой палаты. Для удобства граждан предлагается несколько способов получения из ЕГРН информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Сервис Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет бесплатно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, заполнив специальную форму запроса. Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в личном кабинете Росреестра.

За пять месяцев 2022 года жители Самарской области заказали 110 тыс. 549 справок о кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества. Выписка позволяет узнать собственникам сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости и проверить правильность расчета налога на имущество.

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Например, если право собственности на земельный участок возникло в 2021 году, то уведомление должно прийти в 2022 году, а уплатить налог следует до 1 декабря 2022 года. Следовательно, для кадастровой стоимости, применяемой с 1 января 2023 года, оплата налога будет осуществляться не позднее 1 декабря следующего - 2024 года.