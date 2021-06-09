В Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс

Я нашел ошибку
Главные новости:
Единороссы подвели итоги предварительного голосования, обсудили уровень готовности Народной программы и избрали делегатов на всероссийский Съезд партии.
«Единая Россия» в Самарской области начала подготовку к избирательной кампании 
Принять участие в конкурсе могут УК и ТСЖ, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс».
Энергетики определят «Лучшие УК и ТСЖ» Самарской области
За звание лучшей команды региона будут бороться 10 команд.
В Историческом парке «Россия – моя история» пройдет региональный этап чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Журналистам и блогерам рассказали о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта и провели экскурсию по предприятию.   
Планируется, что до конца лета на заводе «Феррони-Тольятти» появится около 900 новых сотрудников
Полиция задержала стрелявшего.
В Адлере мужчина открыл огонь по судебным приставам, два человека погибли
Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами.
Кабутов и Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов"
На этапе строительства Волжского моста готовятся к надвижке первого пролетного строения на правобережье, со стороны cела Климовка.
Строительство Обхода Тольятти продолжается - готовность 25 %
В Самаре заболели 15 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.08
-0.75
EUR 87.81
-0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс

9 июня 2021 14:30
133
Соблюдайте запрет на посещение лесов.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен желтый уровень опасности. В период с 10 по 14 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82.

Теги: запрет пожароопасность лесов посещение лесов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Запрет также касается доступа в аэропорты Евросоюза для белорусских перевозчиков всех типов.
04 июня 2021, 23:07
С 5 июня ЕС запрещает полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве
Запрет также касается доступа в аэропорты Евросоюза для белорусских перевозчиков всех типов. Политика
913
В Самарской области снова можно посещать леса
04 июня 2021, 13:36
В Самарской области снова можно посещать леса
Не исключено, что с установлением в регионе теплой сухой погоды запрет вернут. Общество
422
До 14 июня запрещено посещение лесов в 10 лесничествах Самарской области
31 мая 2021, 13:41
До 14 июня запрещено посещение лесов в 10 лесничествах Самарской области
Запрет на посещение лесов гражданами введен из-за высокой пожарной опасности.  Экология
425
В центре внимания
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
9 июня 2021  13:54
В самарских магазинах проверяют соблюдение требований надеть маску
160
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
9 июня 2021  10:55
В Самаре с 11 июня перекроют движение на пр. Кирова для трамваев и троллейбусов
365
Не все муниципалитеты пока справляются с задачей по вакцинации от коронавирусной инфекции.
8 июня 2021  21:17
Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперштаба СО
466
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
415
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
447
Весь список