Я нашел ошибку
Главные новости:
Они оценил уникальные разработки, цифровые решения СамГМУ и научно-исследовательский потенциал вуза.
«Прорывной шаг в медицине»: Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров оценили инновационный потенциал СамГМУ
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80.
Минздрав СО: начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем
На форуме пойдет речь и о малоизвестных реформах Петра I.
В Историческом парке Самары пройдет молодежный форум «Петровские времена»
В СамГМУ запущено масштабное крупносерийное производство медицинских изделий и оборудования.
Михаил Мурашко о запуске в СамГМУ производства медизделий: "Это медицина будущего"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
В Тольятти по отпечаткам раскрыли кражу из продуктового магазина
Ночью в самарской области ожидают сильный дождь
Ночью в Самарской области ожидают сильный дождь
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра

12 ноября 2022 11:45
194
В Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра

От ФГБУ "Приволжское УГМС" получена консультация: "Объявлен желтый уровень опасности. Днем 12.11.2022 местами по Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра порывы 15-20 м/с".

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
171
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1425
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
572
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
11 ноября 2022  11:25
Библиотека народов Поволжья попала в шорт-лист всероссийского конкурса!
414
Ранее в регионе мобилизованные уже получили выплату в 50 тысяч рублей, утвержденную по решению губернатора.
10 ноября 2022  21:51
В Самарской области 10 ноября мобилизованные начали получать обещанные выплаты
617
Весь список