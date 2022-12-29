В Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы

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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 29.12.2022 местами по Самарской области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы».

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах области, соблюдайте скоростной режим, по возможности откажитесь от поездок. Заблаговременно снижайте скорость перед перекрестками, так как резкое торможение не позволит совершить поворот по правильной траектории. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы. В условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!