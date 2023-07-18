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В Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра

18 июля 2023 09:36
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в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром и днем 18.07.2023 местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, ливень, с сохранением до конца дня и вечером».

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при при грозе рекомендует:

  • - не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;
  • - во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;
  • - во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;
  • - радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);
  • - если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;
  • - если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;
  • - не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;
  • - во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;
  • - если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;
  • - если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

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