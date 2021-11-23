В Самарской области отработали первые сообщения от «Алисы»

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За период с 15 по 22 ноября органы власти Самарской области в социальных сетях отработали 2870 сообщений. Самыми обсуждаемыми темами стали коронавирусные ограничения и ситуация в здравоохранение, ЖКХ и дороги.

Сообщить о своей проблеме жители Самарской области теперь могут с помощью голосового помощника «Алиса». Активирует новую опцию фраза «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент». Голосовой помощник задаст наводящие вопросы и сообщение автоматически попадет в Центр управления регионом через систему «Инцидент Менеджмент», затем его адресуют органам власти по компетенции. Жители областного центра уже воспользовались новой функцией, рассказав «Алисе» о ямах на дорогах, холодных батареях и неубранном мусоре. Одной из первых к голосовому помощнику обратилась жительница Самары Наталья. Она сообщила о проблеме с отоплением в своей квартире на улице Юбилейной. Специалисты ЦУР передали обращение в администрацию Кировского района. По информации управляющей компании, по данному адресу возникли проблемы во внутридомовых сетях теплоснабжения. «На сегодняшний день необходимые работы проведены и отопительная система функционирует в полном объеме» – такой ответ получила Наталья на свою электронную почту в «Яндексе».

Через «Алису» можно пожаловаться на ТОП самых проблемных сфер: ЖКХ, благоустройство, образование, здравоохранение, дороги. Запустить навык «Инцидент Менеджмент» можно во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса»: в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции».

QR-коды снова в ТОПе

Центр управления регионом Самарской области зафиксировал 540 сообщений в соцсетях от жителей региона, которые касаются темы QR-кодов. В социальных сетях появляются посты с жалобами на то, что людей не пускают в торговые центры с бумажными справками о вакцинации, которые выдаются в поликлинике или мобильном пункте. Кроме того, граждане спрашивают почему без QR-кода они не могут попасть в непродовольственные магазины крупных торговых сетей, которые расположены не в торговых центрах. В данном случае руководство торговых объектов абсолютно право, - согласно действующим ограничениям при посещении непродовольственных магазинов необходимо предъявить QR-код с портала Госуслуг. Это же правило действует в торговых центрах. Вход туда возможен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала (QR-кода) одного из следующих документов: сертификата о прививке, справки о перенесенном заболевании, отрицательного результата ПЦР-теста, выполненного не позднее чем за 72 часа до посещения. Без предъявления данных документов в настоящее время можно пройти лишь в отдельно стоящие небольшие (до 2000 кв.м.) продовольственные магазины.

По-прежнему возникают вопросы касательно сроков получения сертификата о вакцинации. Минздрав поясняет, что при использовании двухкомпонентной вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак» QR-код появится в течение 3 дней после второго укола. Если человек впервые делает прививку, используя вакцину «Спутник Лайт», то сертификат он получит спустя 21 день. Если человек имеет уже сертификат переболевшего или делает повторную вакцинацию «Спутником Лайт», QR-код появится в течение трех дней. В случае отсутствия QR-кода необходимо воспользоваться формой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», чтобы специалисты Минздрава проверили корректность введенных данных. И главное условие – наличие подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Кроме того, Центр управления регионом продолжает фиксировать жалобы жителей по поводу организации процесса вакцинации. Граждане сообщают, что запись на прививку на Госуслугах на деле не работает. Они выбирают удобный пункт вакцинации, записываются к определенному времени и попадают в общую очередь. Глава региона Дмитрий Азаров поручил Минздраву организовать в лечебных учреждениях отдельные кабинеты для тех, кто записался на вакцинацию через Госуслуги.

Бесплатные лекарства

Также губернатор жёстко отреагировал на сигналы от граждан, которым не выдают бесплатно лекарства для лечения COVID-19. Стоит отметить, что по сравнению с началом месяца число таких жалоб снизилось на треть. Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству составить реестр жалоб из соцсетей и по каждому разобраться. Сейчас Самарская область не испытывает дефицита льготных лекарств для пациентов с коронавирусом. Отказ предоставить препараты со стороны врачей будет жестко пресекаться, не исключены и кадровые решения в отношении специалистов поликлиник, создающих искусственный дефицит препаратов от коронавирусной инфекции, отметил глава региона.

Сообщить о фактах невыдачи льготных лекарств можно в официальных группах Министерства здравоохранения Самарской области в соцсетях и Центра управления регионом: https://vk.com/minzdrav_63, https://www.instagram.com/minzdrav_63/, https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/.

Разблокировка транспортных карт

Для обеспечения безопасности пожилого поколения, в регионе введено ограничение в части блокировки транспортных карт непривитых граждан старше 65 лет. Но в сетях появились жалобы от привитых пенсионеров, которые столкнулись с трудностями при разблокировке транспортной карты.

«Когда нам блокировали карты транспортные, никто никуда не ходил, раз и заблокировали, а теперь, чтоб разблокировать, надо идти в соцзащиту, стоять в очереди, приносить паспорт, карту и куар-код»

«Не подскажете, когда разблокируют транспортные карты привитым пенсионерам. Почему мои родители, которым 70 лет, должны бегать по инстанциям»

«Маме заблокировали транспортную карту. Прививку она сделала. Карта по-прежнему заблокирована. До горячей линии «Транспортная карта» не можем дозвониться уже 4 дня».

Губернатор поставил перед министерством социально-демографической и семейной политики, министерством здравоохранения и администрациями муниципалитетов задачу оперативно решить обозначенные проблемы, изучить каждую поступившую жалобу и помочь людям в восстановлении карт.

«Мы должны организовать работу по упрощению системы разблокировки социальных транспортных карт, выгрузку данных лечебных учреждений – по тем людям, кто провакцинирован», — подчеркнул Дмитрий Азаров на заседании оперштаба.

Чтобы Центр управления регионом увидел ваше сообщение - оставьте его в комментариях официальных пабликов органов власти Самарской области, в официальных группах ЦУР 63: https://vk.com/tsur63, https://www.instagram.com/tsur63/. Заявить о своей проблеме также можно через личный аккаунт на сайте "Госуслуги" или мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе". Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.