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В Самарской области оториноларингологу вручено свидетельство участника Госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ

15 ноября 2022 09:44
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В Самарской области оториноларингологу вручено свидетельство участника Госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ

Молодой человек выразил признательность сотрудникам полиции за высокий профессионализм при исполнении должностных обязанностей.

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области вручили гражданину Туркменистана свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Заместитель начальника отдела по вопросам гражданства майор полиции Ольга Власова разъяснила молодому человеку права и обязанности, которые он получили в связи с выдачей ему свидетельства.

Ольга Власова отметила, что сотрудники подразделений по вопросам миграции Самарской области уделяют большое внимание организации работы по приему и рассмотрению заявлений от лиц, участвующих в Программе, оформлению статусных, разрешительных документов по линии миграции, приобретению ими гражданства Российской Федерации.

Обладателю свидетельства также был разъяснен дальнейший порядок обращения в подразделение по вопросам миграции для подачи заявления на прием в гражданство Российской Федерации и перечислен перечень необходимых документов.

Джовмардов Саид, в свою очередь, рассказал, что проживая в Туркменистане, в 2012 году узнал о возможности обучения в ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет». С успехом окончил высшее учебное заведение, поступил в ординатуру. В октябре 2020 года устроился работать врачом-оториноларингологом в одной из городских больниц областного центра и, узнав о том, что подходит по критериям: имеет непрерывный трудовой стаж 2 года, высшее образование, решил остаться на самарской земле и подал заявление на вступление в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Саид с большой признательностью отзывается о сотрудниках полиции, которые помогали ему подготовить и подать необходимые документы.

Сотрудники полиции поздравили молодого человека с получением документов, пожелали ему крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в намеченных делах.

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