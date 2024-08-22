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В Самарской области отметят День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

22 августа 2024 18:09
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На площади Славы, состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

23 августа 2024 года с 11:00 до 12:00 в Самаре, на площади Славы, состоится церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год).

Курская битва - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, по итогам которого стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону Красной армии. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершилось разгромом немецких сил.

Победа в Курской битве завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Наступательная стратегия немецкого командования полностью провалилась, а инициатива на поле боя окончательно перешла к Красной армии. Сокрушительное поражение Германии также внесло разлад в союз стран «оси», заложив основу распада фашистского блока.

В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.

В память о героической победе советских солдат в этой битве и в память о погибших в России установлен День воинской славы, а в Курске есть мемориальный комплекс «Курская дуга», посвященный одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

Теги: Самара

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