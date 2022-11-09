В Самарской области отложили введение запрета на продажу пива

Ужесточение антиалкогольного закона в Самарской области откладывается. Об этом 63.RU сообщили в региональном Министерстве промышленности и торговли.
Законопроект чиновники подготовили весной 2022 года. И он предусматривал введение достаточно жестких правил. В частности, предложили запретить:
— Жители недовольны размещением кафе и баров в жилых домах. Посетители таких заведений часто нарушают общественный порядок во дворах и на детских площадках. Введение таких ограничений позволит существенно сократить нелегальный оборот алкогольной продукции, а также окажет содействие снижению количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — объясняли ужесточение антиалкогольных правил представители министерства.
Законопроект прошел антикоррупционную экспертизу, и его должны были направить на рассмотрение губдумы. Но пришлось поставить паузу.
— Из-за выхода указа президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» решено приостановить дальнейшую работу над законопроектом, — объяснили 63.RU в Минпромторге.