В Самарской области открывается «Школа садоводов», проводится набор слушателей

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Фонд поддержки и развития Сельского хозяйства и Садоводства при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области реализует проект «Центр поддержки садоводческого движения».

В рамках работы Центра открывается «Школа садоводов», которая будет функционировать с декабря 2022 года по март 2023 года на территории Самарской области.

Познавательный курс Школы пройдет в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Новокуйбышевске. Ежемесячно по выходным дням здесь будут проходить встречи с региональными учеными-селекционерами, где они поделятся со слушателями своими открытиями в области селекции и семеноводства, а также с представителями различных служб и ведомств, которые помогут наладить работу садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

Набор в Школу садоводов осуществляется по телефону: 8-(927)-746-09-74 или по электронной почте: cccp63@list.ru. Участие бесплатное.

Первое занятие в Самаре состоится 3 декабря 2022 года на площадке выставочного центра «ЭКСПО-ВОЛГА» (ул. Мичурина, 23а). Время проведения с 10.00 до 14.00.

Программой мероприятия запланировано рассмотрение следующих вопросов:

- «Дороги в СНТ: проблемы и перспективы»;

- «Кейсы судебной практики в проведении собраний СНТ и особенности законодательства»;

- «Создание высокотехнологичных сортов косточковых культур для среднего Поволжья – от самарского ученого»: научные открытия кандидата сельскохозяйственных наук Минина Анатолия Николаевича.

Школа реализует свою программу с 2016 года, ее участниками стали более 700 успешных садоводов. В весенне-летний период для обучающихся будут организованы выездные мероприятия в агропромышленные предприятия Самарской области.

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