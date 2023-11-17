В Самарской области открыт памятник участковому

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В год 100-летия образования подразделений участковых уполномоченных органов внутренних дел, накануне профессионального праздника в селе Большая Черниговка Самарской области состоялось торжественное открытие скульптурной композиции, посвященной участковым, на котором присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, председатель Общественного совета Александр Шахов, Глава Большечерниговского района Алексей Акимов, личный состав отдела полиции и ветераны МВД.

Сохранение преемственности лучших традиций Министерства внутренних дел одна из главных задач действующих сотрудников ОВД.

Композиция – дань уважения всем участковым уполномоченным, которые находясь на переднем крае борьбы с преступностью, с честью выполняют свой профессиональный долг, днем и ночью несут нелегкую службу. Обращаясь к собравшимся генерал-майор полиции Александр Афанасьев подчеркнул, что памятник участковому - это символ признания заслуг участковых, это память, которая останется на всю жизнь.

В свою очередь председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов отметил, что открытие скульптурной композиции — дань уважения к службе участковых уполномоченных.

Создатель скульптуры, заслуженный художник Российской Федерации Иван Мельников. По замыслу автора работа посвящена не конкретному участковому, это собирательный образ защитника правопорядка, его заслуг, каждодневного труда, его готовности всегда прийти на помощь, оценка деятельности участковых уполномоченных полиции благодарным гражданским обществом.

Во время мероприятия Александр Афанасьев поздравил участковых уполномоченных полиции с профессиональным праздником и вручил награды отличившимся сотрудникам.