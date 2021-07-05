В Самарской области открылась вторая, фольклорная смена Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2021»

127

2 июля в православном детском лагере б/о "Поршень" открылась вторая, фольклорная смена Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2021». В ней принимают участия дети из Тольятти, Самары, Самарской области, впервые гостями фестиваля стал коллектив из Ульяновска. Вожатые православного лагеря - студенты Поволжского православного института и Гуманитарного колледжа.



Смена началось с молебна на благое дело, который был проведён ректором Поволжского православного института, директором Православной классической гимназии протоиереем Димитрием Лескиным. После молебна батюшка напомнил об основных законах лагеря: закон колокола, закона территории, закон независимости от "гаджетов", закон добрых слов, закон витаминов, единения с природой и других. Под пение гимна Российском Федерации были подняты флаги.



Основным событием фольклорной смены станет празднование осенних Кузьминок согласно народной традиции Самарской области. В детском лагере ежедневно будут проходить ремесленные, танцевальные, песенные, игровые мастер-классы. Обязательным атрибутом праздника Кузьминки станет стол, который нужно собрать по правилам праздника. Дети вспомнят пословицы, поговорки, приметы связанные с этим днем, предложены будут и веселые народные загадки.