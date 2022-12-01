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В Самарской области организована кибердружина

1 декабря 2022 09:24
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В Самарской области организована кибердружина

В ГУ МВД России по Самарской области состоялась рабочая встреча, в рамках которой обсудили вопрос оздоровления регионального контента в сети Интернет.
Встреча прошла во исполнение решения Президиума Общественного совета при областном главке полиции. За круглым столом собрались все, кто обеспокоен размещением опасного контента в социальных сетях, вопросами IT-безопасности и профилактики преступлений, совершаемых в Интернет-пространстве.
Открывая мероприятие, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн отметил важность совместной работы правоохранительных органов, общественных организаций и всех, кому небезразлично распространение в сети Интернет опасного контента.


В дальнейшем обсуждении приняли активное участие все присутствующие на встрече. Командир Добровольной народной дружины г.о. Самара Иван Андрианов рассказал о работе оперативного отряда «ЦИФРОН», который с 2014 года осуществляет выявление и блокировку опасного контента в рамках профилактики и противодействия преступлениям и правонарушениям, совершаемым посредством информационно-телекоммуникационных технологий. В свою очередь, заместитель начальника УНК ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Некрасов и заместитель начальника ОРМ УРР ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Алексей Елизаров выразили готовность оказать всю необходимую поддержку по отработке выявленной информации и блокировки противоправного контента в тесном взаимодействии с Роскомнадзором. Заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области старший советник юстиции Александр Русских также высказался о необходимости тесного сотрудничества в данном направлении работы: «При выявлении опасного контента в Интернете обязательно нужно принимать все необходимые меры. Мы понимаем всю серьезность проблемы. Возможностей для взаимодействия у нас много, давайте вместе их использовать». Директор АНО «Проектный офис цифрового развития Самарской области» Дмитрий Камынин поддержал предложенный алгоритм совместной работы представителей общественности и правоохранительных органов и отметил: «Если есть наработки совместного характера, то многообразие подходов нужно сохранять и развивать в сторону дальнейшего тесного взаимодействия».
Обсуждая деятельность по профилактике преступлений и правонарушений, участники встречи пришли к единодушному мнению, что в этом направлении необходима помощь представителей банковской сферы. «Со своей стороны мы готовы создавать и представлять профилактические материалы, направленные на повышение финансовой грамотности населения независимо от возраста, для дальнейшего использования и распространения», - подчеркнула пресс-секретарь Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Лидия Кузнецова. Коллегу поддержала главный экономист экономического отдела Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Екатерина Ледодаева, которая отметила, что повышение уровня финансовой грамотности – одно из основных направлений работы Банка России.
Также принять участие в совместной работе выразили желание представители различных общественных организаций. Так, представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Тимонина – советник при ректорате по связям с общественными организациями в ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» – предложила рассмотреть вопрос создания Центра повышения киберграмотности населения на базе опорного вуза региона. «Нужно создать Центр, который будет генерировать идеи сразу по нескольким направлениям: подготовка различных образовательных программ, повышение киберграмотности различных групп населения, создание волонтерского движения», - отметила Татьяна Владимировна. Коллегу поддержал заместитель председателя Общественного совета при областном главке полиции Алексей Бородин, который отметил, что для создания и плодотворной работы этого Центра необходима консолидация ведущих вузов Самарской области и поддержка Правительства региона, а также оказание помощи со стороны отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ и ГУ МВД России по Самарской области. В свою очередь, директор общественной организации АНО МС «За Волгу» Олег Ломаев и ее представитель Джавид Сахиб Оглы Садыхов подчеркнули, что уже длительное время ведут работу с волонтерами и представителями молодежных организаций, направленную на профилактику киберпреступлений, и поддержали предложение об объединении усилий с целью продолжения работы по выявлению опасного контента и оздоровлению Интернет-пространства. Инициативу поддержала представитель Общественного совета при областном главке полиции Елена Ефремова, которая является доцентом кафедры международного права и политологии Самарского государственного экономического университета, и выразила готовность проводить для своих студентов уроки правовой грамотности и привлекать их к распространению профилактических материалов среди своих родственников, друзей и знакомых.
Участники встречи обсудили алгоритм работы по каждому направлению деятельности, формат обратной связи с подведением результатов и запланировали начать совместную работу уже в декабре 2022 года. «Конечно, мы понимаем, что работы в этом направлении у нас очень много, но она, как никогда, необходима. Уверен, совместными усилиями мы точно справимся», - отметил заместитель председателя Общественного совета при областном главке полиции Алексей Бородин.

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