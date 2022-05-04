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В Самарской области определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии

4 мая 2022 13:31
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В Самарской области определили лучшую группу задержания вневедомственной охраны Росгвардии

В Самарской области состоялся конкурс профессионального мастерства групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В региональном этапе конкурса приняли участие стражи правопорядка, показавшие лучшие результаты в своих подразделениях на районном и городском уровне.

Проверяющие оценивали уровень физической подготовки росгвардейцев – им необходимо было пройти полосу препятствий, пробежать кросс, подтянуться на перекладине и продемонстрировать знание боевых приемов борьбы; кроме того, сотрудники Росгвардии сдавали нормативы по огневой подготовке. Особое внимание уделялось профессиональной подготовке – патрульным необходимо было осмотреть объект, на котором сработала охранная сигнализация, найти и задержать правонарушителя, пробравшегося внутрь.

«Этому элементу отдается приоритет и в рамках ежедневной подготовки, на инструктажах перед заступлением на службу, и на еженедельных занятиях по служебной подготовке – наибольшее количество часов мы уделяем осмотру здания и слаженности действий наших групп задержания при осмотре объектов во время срабатывания сигнала «тревога» - рассказал заместитель начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области» полковник полиции Владимир Стацура.

В итоге лучший результат показала группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии из Тольятти. В качестве поощрения росгвардейцы получат ценные подарки и новый служебный автомобиль. Кроме того, стражам правопорядка предстоит отстаивать честь нашего региона на федеральном этапе конкурса.

Теги: Росгвардия

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