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В Самарской области определили, кто из глав городов и районов наиболее открыт в социальных сетях

20 декабря 2022 16:39
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Главы стали более активно подходить к ведению социальных сетей и еще активнее общаться с жителями в интернете.

Центр управления регионом Самарской области составил рейтинг глав городов и муниципальных районов по качеству ведения аккаунтов в социальных сетях в четвертом квартале. На оценку повлияли наличие аккаунтов в трех соцсетях (ВК, Телеграм и Одноклассники), количество и качество постов, работа с комментариями подписчиков, прямые трансляции, оформление аккаунта, качество фото и видео, соотношение количества избирателей и подписчиков страницы, а также другие параметры.

В ТОП-6 лучших вошли глава Чапаевска Александр Кузнецов, глава Жигулевска Илья Сухих, глава Похвистнево Сергей Попов, глава Октябрьска Александра Гожая, глава Тольятти Николай Ренц, глава Самары Елена Лапушкина.

Показатели четвертого квартала улучшились на 15%. Главы стали более активно подходить к ведению социальных сетей и еще активнее общаться с жителями в интернете. Выросло количество прямых эфиров, где люди могут задать вопрос и услышать ответ из первых уст, либо обозначить свою проблему и найти пути ее решения. Улучшилось и качество контента. Главы публикуют адаптированные под соцсети, «живые» тексты постов, появился личный контент – увлечения, хобби, спорт, питомцы. Это вызывает доверие подписчиков.

Главы делают упор на развитие аккаунта в одной из соцсетей, но специалисты ЦУР рекомендуют развивать личные страницы на всех площадках. В частности, заниматься развитием тг-каналов. Сейчас этот мессенджер набирает популярность среди жителей Самарской области, согласно социологическим исследованиям. Таким образом, можно донести информацию как можно большему количеству людей. Также эксперты рекомендуют главам использовать все инструменты продвижения своих страниц – особенно не оставлять без внимания такие популярные сейчас инструменты, как сторис и видеклипы.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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