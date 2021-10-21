В Самарской области определен лучший инспектор госпожнадзора

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В Главном управлении завершился конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Для определения лучшего инспектора госпожнадзора, конкурсной комиссии необходимо было выставить определенное количество баллов по ряду показателей в служебной деятельности. Критерии оценки касались деятельности инспектора: проведение плановых и внеплановых проверок, рассмотрение обращений, проведении консультаций в области пожарной безопасности, проверки и дознания по произошедшим пожарам, профилактические мероприятия и многое другое.

По результатам оценки деятельности победителем конкурса Главного управления МЧС России по Самарской области стал майор внутренней службы Ольховский Олег Алексеевич - начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Олег Ольховский свой трудовой путь в МЧС России начинал в 2011 году с в этом же подразделений, где работает и сейчас. За 10 лет службы прошел путь от стажера инспектора до начальника отделения.

Как отмечает Олег Алексеевич, он с детства мечтал помогать людям и заниматься по-настоящему мужским делом.

«Быть инспектором, на мой взгляд, - это значит быть профессионалом своего дела, делать все возможное, чтобы не допустить возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и гибели людей, приносить пользу обществу. Я думаю, что для людей в нашей профессии, наиболее важны такие качества, как честность и порядочность, как в деловых, так и в личных взаимоотношениях, умение проявлять выдержку в любых ситуациях. Чтобы быть действительно хорошим специалистом, инспектором, всегда нужно проявлять любознательность, иметь тягу к совершенствованию своих знаний, умений и навыков, в области пожарно-технической науки и законодательства, и готовность к постоянному саморазвитию. Работать инспектором в системе МЧС России, порой, это означает и иметь мужество, быть в хорошей форме и на «боевом чеку», как во всех подразделениях противопожарной службы ведомства. Наша важнейшая задача - предотвращение пожаров, недопущение гибели людей, ликвидация последствий, с последующим извлечением «уроков» на будущее», - считает О. Ольховский.

Олег Алексеевич участвует и в общественной жизни отдела, а в свободное от службы время занимается спортом.

«Я не считаю себя лучшим, а любые мои успехи, в том числе, и заслуга всего коллектива. Тем, кто мечтает стать инспектором в этой профессии, я бы посоветовал запастить терпением и выдержкой, особенно это важно в общении с гражданами, нуждающимися в профессиональной и компетентной помощи. Не останавливаться на достигнутых результатах. Продолжать учиться, получать новые знания и навыки в службе. Нужно научиться работать как самостоятельно, так и в команде, в коллективе единомышленников»,- отметил Олег Ольховский, сообщили в пресс-службе облМЧС.

Фото: облМЧС