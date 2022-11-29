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В Самарской области ОМОН «Орлан» отпраздновал 30-летний юбилей

29 ноября 2022 10:52
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В Самарской области ОМОН «Орлан» отпраздновал 30-летний юбилей

ОМОН «Орлан» (г. Тольятти) Управления Росгвардии по Самарской области отметил день образования. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею спецподразделения, состоялось в драматическом театре «Колесо» им. Г.Б. Дроздова.

На протяжении тридцати лет сотрудники специального подразделения стоят на защите законности, охраняя общественный порядок и общественную безопасность не только в родном Тольятти, но и за его пределами. За время существования отряда его сотрудники свыше 80 раз выезжали в служебные командировки в разные регионы России, в том числе на Северный Кавказ. Бойцы принимали участие в ликвидации незаконных вооруженных формирований, занимались восстановлением конституционного порядка, обеспечивали защиту прав и свобод граждан.

Кроме того, сотрудники ОМОН участвовали в обеспечении безопасности практически всех крупных международных мероприятий, проходивших на территории нашей страны: это и Олимпиада в Сочи, и Чемпионат мира по футболу, всевозможные саммиты и встречи лидеров государств.

За период существования отряда свыше 250 его сотрудников отмечены государственными наградами, 18 из них – орденами Мужества. К сожалению, не обошлось без потерь – семь бойцов погибли при выполнении служебного долга.

Собравшиеся почтили память стражей правопорядка минутой молчания. Сотрудников ОМОН с юбилеем поздравил глава города Тольятти Николай Ренц. Он пожелал бойцам здоровья и чтобы они всегда возвращались из командировок в полном составе.

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