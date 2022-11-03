в Самарской области охотники спасли лосенка

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Жители Шенталинского района провели целую спасательную операцию. Мужчины вытащили из разрушенного погреба маленького лосенка, который надолго застрял там один.

— О животном охотоведу охотничьего хозяйства «Смагинское» рассказал председатель колхоза. Вместе с работниками охотничьего хозяйства и местными удалось достать провалившегося лосенка из погреба деревенского дома с помощью строп и настила, — сообщили детали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

Кроха пробыл в яме из досок целых два дня. После спасения его умыли и обогрели. Сам малыш не торопился покидать людей — осматривался вокруг и разрешал себя гладить.

В итоге лосенка вернули в его естественную среду обитания и отвезли к ближайшему лесу, где, как оказалось, его ждала мама-лосиха, пишет 63.ру.

Фото: Департамент охоты и рыболовства Самарской области