В Самарской области объявили победителей регионального этапа Национальной премии «Бизнес-Успех»

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В четверг, 1 декабря, на площадке итогового предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений» состоялся региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех». Днем финалисты презентовали свои проекты конкурсной комиссии, а уже вечером, в ходе пленарной сессии были озвучены итоги экспертных оценок и народного голосования.



Организатором события стало областное минэкономразвития. На участие было подано более 300 заявок. Из них 22 предпринимателя вышли в финал.



Победителей определили в восьми номинациях:

- «Лучший молодежный проект» — Евгений Васюков, доставка правильного питания (Самара)

- «Лучший производственный проект» — Ирина Бутахина, ООО «АВТОТРАНСФОРМАТОР» (Тольятти)

- «Лучший женский проект» — Юлия Романеева, «Школа лояльности Юлии Романеевой» (Самара)

- «Лучший технологический проект» — Алексей Немченко, ООО НПП «САМОЗДРАВ» (Самара)

- «Лучший сельскохозяйственный проект» — Антонина Касаткина, ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (с. Муранка, Шигонский р-н)

- «Лучший проект в сфере торговли и услуг» — Виталий Неменов, ООО «Волжские Термы» (Новокуйбышевск)

- «Премия для самозанятых» — Мария Незнамова, Фермерский сыр «Иоганесфельд» (с. Иоганесфельд Самарской области)

- «Народный предприниматель» — Надежда и Сергей Космировы, семейная клиника «Косма» (Самара).

Фото: пресс=служба правительства СО