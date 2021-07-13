В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

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По информации Приволжского УГМС, с 13 по 19 июля местами по региону сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Поскольку чаще всего причиной возгораний в лесах является человеческий фактор, то жителей губернии призывают соблюдать запрет на посещение массивов.



В ГУ МЧС по Самарской области напоминают, что нельзя разводить костры в лесах или рядом с ними, жечь сухую траву и мусор. Запрещено бросать непотушенные сигареты и спички, оставлять пропитанные горючими материалами тряпки и осколки стекла. Также нельзя заезжать в лес на мототранспорте и автомобилях, пишет Сова.инфо.



Напомним, в Самарской области с 10 по 25 июля включительно запретили посещать леса. Однако соблюдают ограничение далеко не все. Как ранее писала sova.info, днем 10 июля в Тольяттинском городском лесничестве вспыхнул пожар. Огонь прошел территорию площадью более 152 га. Ликвидировать открытое горение сотрудникам МЧС удалось только в 20:23 понедельника, 12 июля. Основная версия ЧП – поджог. На месте нашли остатки канистры.