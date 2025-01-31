В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных

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Самарская губернская дума объявила о начале публичных консультаций поправок в региональное законодательство, регулирующее обращение с животными. Они продлятся до 9 марта.

Одним из важнейших пунктов законопроекта служит предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных. Как указано в пояснительной записке, эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина - решение проблемы безнадзорных животных.

Как будет организован процесс регистрации домашних животных, в законопроекте не прописано. Авторы инициативы указали, что порядок проведения процедуры будет утверждаться отдельным постановлением правительства Самарской области.

Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека, пишет Волга Ньюс.

Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары и площадки вблизи торговых объектов и торговых мест.

Свои предложения по законопроекту жители и организации могут оставить на специальном сайте.