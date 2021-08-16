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В Самарской области обсудили вопросы готовности проведения Молодежного форума ПФО «iВолга»

16 августа 2021 10:16
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Форум вновь пройдет в онлайн-формате в период с 20 по 24 августа.

12 августа Дирекция Форума совместно с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и заместителем председателя правительства Самарской области обсудили вопросы готовности проведения iВолги.

Ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, вызванной новой коронавирусной инфекцией, Форум вновь пройдет в онлайн-формате в период с 20 по 24 августа на официальном сайте.

На заседании обсуждались вопросы готовности онлайн-платформы для проведения Форума, а также нововведения образовательной программы iВолги.

«Мы не можем рисковать здоровьем наших молодых людей, поэтому считаем проведение Форума iВолга в дистанционном формате — верным. Прошлый год смог показать, что мероприятия подобного типа также сближают единомышленников и уверен, что в этом году мы сможем увеличить количество онлайн-резидентов. 

В этом году в качестве специальных проектов стартует 2 направления: Детская iВолга и Государственная молодежная политика. Оба направления являются уникальными, а также безусловно важными. Также у нас есть предложение совместить онлайн и офлайн форматы в направлении Лидеры изменений.  Участники данной смены примут участие в конкурсе грантов на «Личностное развитие», предполагающий конкурсные мероприятия как в онлайн-формате в период проведения Форума, так и очные мероприятия», – отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев.

Молодежный форум ПФО «iВолга» уже второй раз будет проходить в онлайн-формате. Опыт прошлого года дал понять, что дистанционное проведение iВолги дает возможность огромному количеству молодежи стать частью Форума.

«Для нас большая честь и ответственность, что именно Самарская область является местом проведения Молодежного форума ПФО. В этом году Форум пройдет уже в 9 раз и каждый год мы стараемся совершенствовать формы работы и содержание, искать новые смыслы, которые соответствуют времени и основным запросам молодежи. Грядущий Форум будет проведен на основе опыта предыдущего года, когда более 60 тысяч человек стали зрителями и резидентами iВолги, и мы планируем в этом году превысить данные показатели. Форум дарит возможность получить молодым людям новые навыки, пообщаться с представителями интересующего направления со всей страны, расширить кругозор. Нам очень важно, чтобы в этом году онлайн-формат стал мощным импульсом, который позволит выйти нашему Форуму на новый технологический уровень», – поделился заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Онлайн-формат позволяет увеличить количество участников Форума и расширить возрастные границы. Таким образом, программа Форума предусматривает возможность участия двух категорий: 

- Резиденты Форума – молодые люди с субъектов Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет. Это активные участники всех мероприятий Форума, в том числе конкурса проектов, нетворкинга участников и рейтинговой программы. 

- Зрители Форума – молодые люди старше 14 лет, которые могут смотреть любой доступный контент.    

«На данный момент уже 4 901 человек подтвердили свое участие в iВолге, из которых 4 126 участников из ПФО и 775 человек – из 58 регионов России. Зрители Форума смогут пройти короткую авторизацию на официальном сайте с 20 августа.

В настоящее время образовательная платформа ivolgaforum.ru находится на высоком уровне готовности. Была скорректирована главная страница форума, проанализированы самые популярные разделы. Самое большое и сложное с технической точки зрения - увеличено количество персонифицированных страниц для смен с 4-х до 8. Соответственно, мы в два раза увеличили возможности ресурса», – рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В завершение заседания директор Молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк презентовала образовательную и культурную программы Форума:

«Мы постарались сохранить наши наработки этого года, поэтому образовательная программа будет включать в себя 4 сессии: первая и вторая сессия будут проведены в рамках тренинговых смен, третья сессия направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков»), четвертая сессия предполагает проведение образовательных модулей в формате Open Space. 

В ходе самих занятий у резидентов Форума будет возможность поработать в малых группах, задать вопрос спикеру, пройти опрос, викторину и в конце каждого дня пройти тестирование на проверку полученных знаний.

В этом году мы предполагаем, что в рамках вечерней культурно-досуговой программы Форума у нас будет набор ежедневно реализуемых мероприятий на протяжении всего Форума, таких как Детективный квест, онлайн-кинотеатр, музыкальный баттл, а также события дня – квиз «Мозгобойня», Чемпионат по «Что? Где? Когда?», КВН, караоке и многое другое.»

Также Дирекция iВолги подготовила ряд форматов для поддержания взаимодействия среди резидентов Форума: 

- функционирование чата для всех резидентов iВолги;

- созданы каналы и чаты каждой смены для знакомства и объединения участников;

- созданы региональные чаты для общения и обмена информацией внутри делегаций;

- организована работа службы комьюнити-менеджеров, тимлидеров и волонтеров, которые будут сопровождать резидентов Форума;

- во время проведения iВолги будет работать «Онлайн чайная», где резиденты смогут по видеосвязи пообщаться друг с другом и с руководителями смен и поделиться впечатлениями от образовательной программы.

В рамках Форума организуются следующие грантовые конкурсы:

Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе;

Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи;

и нововведение этого года – конкурс «Личностное развитие», предполагающий выделение грантов на освоение дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки).

 

 

 

Теги:  ПФО «iВолга»  онлайн-формат

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