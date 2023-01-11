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В Самарской области общественники реализуют мероприятия в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности»

11 января 2023 13:55
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В Самарской области общественники реализуют мероприятия в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности»

В конце декабря 2022 года на базе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области стартовал проект «Ассоциация цифровой безопасности», который возглавил командир «Добровольной народной дружины городского округа Самара» Иван Андрианов.

«Ассоциация цифровой безопасности» - кибердружина, созданная по поручению начальника регионального МВД генерал – лейтенанта полиции Игоря Иванова. Ее работа направлена на предупреждение мошеннических действий, совершаемых, в том числе посредством IT-технологий. 

Реализация проекта началась на площадке Института права Самарского государственного экономического университета по инициативе представителей Общественного совета при облглавке МВД Ивана Андрианова и Елены Ефремовой.

Общественники встретились со студентами, рассказали о кибердружине, обсудили вопросы взаимодействия по теме информационной безопасности, выслушали предложения. Проект очень заинтересовал молодых людей, и они, в свою очередь, высказали готовность оказать содействие в его реализации. 

Также в беседе со студентами общественник Иван Андрианов уделил внимание теме профилактики экстремизма в молодежной среде,  проинформировал о правилах  безопасного поведения в социальных сетях и ответственности за публикацию материалов экстремистской направленности.

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