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В Самарской области общественники проверили работу подразделений, оказывающих государственные услуги

17 июля 2023 12:28
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В Самарской области общественники проверили работу подразделений, оказывающих государственные услуги

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде представители Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Светлана Лященко и Дмитрий Лоскутов посетили регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД.

В рамках рабочей встречи с руководителем подразделения представители Общественного совета обсудили вопросы недопустимости совершения в процессе служебной деятельности действий или бездействий коррупционного характера.

В ходе проверки отделения представители Общественного совета осмотрели зал ожидания для посетителей, обратили внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всеми необходимыми сведениями для получения государственных услуг по линии Госавтоинспекции, ознакомились с графиком приема граждан, отметили его удобство для населения, узнали об особенностях организации работы РЭО ГИБДД.

Общественники присутствовали на экзамене, где тольяттинцы сдавали теоретический тест для получения водительского удостоверения, убедились, что в помещении организована видеофиксация, и отметили, что нарушений в ходе мероприятия допущено не было.

Представители Общественного совета побеседовали с тольяттинцами, пришедшими в РЭО, поинтересовались качеством обслуживания.

Посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, аккуратный внешний вид, быстроту оказания услуг, нареканий со стороны граждан не поступило.

Общественники вручили каждому посетителю специальные памятки с QR-кодом, разработанные при поддержке Общественного совета при областном главке полиции, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе по линии Госавтоинспекции.

В завершение мероприятия представители Общественного совета дали положительную оценку работе подразделения, отметив, что в нем созданы все условия для комфортного получения госуслуг по линии Госавтоинспекции.

 

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