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В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи

26 июля 2023 13:15
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В Самарской области общественники и полицейские провели профилактические встречи

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» для юных жителей региона организовали познавательные мероприятия по безопасному поведению.

В рамках ежегодной акции «Каникулы с Общественным советом» представители общественности совместно с сотрудниками полиции территориальных органов провели профилактические мероприятия с детьми.

В Большеглушицком районе председатель Общественного совета совместно с полицейскими организовали мероприятие по безопасности детей в период летних каникул.

Инспектора ПДН ОМВД  и сотрудники автоинспекции напомнили ребятам о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности на дороге.

Сотрудники полиции побеседовали с ребятами о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, в том числе при езде на велосипеде, рассказали детям о правилах сохранности имущества.

В Волжском районе в целях повышения правовой грамотности подрастающего поколения полицейские и общественники организовали профилактическую встречу для детей, проживающих в с. Рождествено.

Начальник пункта полиции «Рождествено» подполковник полиции Алексей Романов и инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Татьяна Мулызева побеседовали с ребятами о наиболее распространенных нарушениях закона, разъяснили порядок постановки на профилактический учет, объяснили с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за различные правонарушения, напомнили о правах и обязанностях.

Также с ребятами поговорили о безопасности в сети Интернет, подчеркнув, что ни в коем случае нельзя указывать персональные данные, разглашать пароли от своего аккаунта, общаться с неизвестными пользователями.

Представитель Общественного совета при территориальном органе Виктор Прокудин побеседовал с детьми на тему «Милосердие». Рассказал им о доброте и сострадании к ближним, о безвозмездной помощи нуждающимся и добрых поступках.

В Борском районе инспектор ГИБДД Елена Осипова совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России "Борский" Николаем Бурлака и руководителем Центра по профилактике ДДТТ Елены Чериниковой встретились с ребятами из детского сада пос. Новоборский.

Целью встречи было закрепление знаний о правилах дорожного движения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Детям рассказали о правильном и безопасном поведении на проезжей части, объяснили о чем «говорят» знаки, почему дети до семи лет должны ездить в автомобиле в детском кресле. Напомнили правила езды на велосипедах и основные правила пешеходов.

В конце мероприятия полицейские и общественник провели с ребятами веселую и познавательную игру «Безопасный переход», которая помогла детям закрепить на практике правила перехода проезжей части и показали мультипликационный фильм про соблюдение правил дорожного движения.

Николай Бурлака отметил, что подобные встречи с работниками ГИБДД научат детей правильно действовать в сложных ситуациях, возникающих на дороге, а это, в свою очередь, поможет сократить число дорожно - транспортных происшествий с участием детей.

В завершение встреч ребята задали интересующие вопросы, на которые получили подробные ответы и поблагодарили организаторов за познавательные мероприятия.

Полицейские и общественники пожелали детям веселых и безопасных каникул.

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