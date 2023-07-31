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В Самарской области общественник провел «Один день с участковым»

31 июля 2023 11:09
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В Самарской области общественник провел «Один день с участковым»

Представитель Общественного совета при ОМВД России по Приволжскому району Петр Рочев заступил на службу вместе с участковым уполномоченным полиции территориального ОВД лейтенантом полиции Александром Павельевым. Территория обслуживания полицейского – село Спасское Приволжского района Самарской области численностью почти 2 тыс. человек.  Лейтенант полиции принимает граждан в участковом пункте полиции, расположенном по адресу: с.Спасское, ул.Шоссейная 23, согласно графику: вторник и четверг с 17:00-19:00, субботу с 15:00 – 16:00.

Начался совместный рабочий день с посещения участкового пункта полиции. Александр Витальевич ознакомил общественника с условиями несения службы, журналом обращения граждан, рассказал, с какими проблемами к нему чаще всего обращаются местные жители.

Следующим этапом рабочего дня стал обход территории обслуживания.  Общественник убедился, что, несмотря на то, что Александр Витальевич в должности немногим более года, жители села знают своего участкового, обращаются по имени, положительно отзываются о его работе.  В ходе обхода участковый и общественник провели с односельчанами разъяснительную работу по профилактике мошенничества и раздали памятки с номерами телефонов, по которым следует сообщать о противоправных деяниях.

Зайдя в сельский магазин, Александр Витальевич еще раз напомнил его работникам о запрете продажи несовершеннолетним алкоголя и табачных изделий.

Далее – посещение неблагополучной семьи.   Общественник   убедился, что в обязанности участкового входит не только приехать и посмотреть на условия проживания, но и постараться помочь людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию.

Затем в плотном графике Александра Витальевича значилась проверка лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся под административным надзором.  Полицейский провел профилактическую беседу с поднадзорником, напомнил о соблюдении установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений.  

Затем - посещение подростков в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнечный лучик».   Полицейский напомнил   ребятам правила поведения в общественных местах, о вреде употребления алкоголя и табака и о том, что нельзя самовольно покидать учреждение.

Впереди проверка владельцев оружия и граждан, вставших на миграционный учет, работа с документацией. Лейтенант полиции поясняет, что служба участкового уполномоченного многогранна и включает в себя как профилактическую работу с гражданами, так и раскрытие преступлений, а главное, обеспечение безопасности на вверенной ему территории.

«Всего один день с участковым показал мне, что у Александра Павельева сложились доверительные отношения с гражданами, благодаря чему он хорошо владеет оперативной обстановкой на обслуживаемой территории и готов прийти на помощь каждому жителю в любую минуту», - отметил представитель Общественного совета при ОМВД России по Приволжскому району Петр Рочев.

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