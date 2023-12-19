В Самарской области назвали лучшие госпаблики региона

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В Самарской области создано порядка 2700 госпабликов – официальных страниц в соцсетях различных бюджетных организаций – от детских садов до правительства. В совокупности на них подписано почти 3 млн человек.

1 декабря прошел год с момента вступления в силу закона о госпабликах, в соответствии с которым госорганизации и их подведы обязаны вести страницы в отечественных соцсетях. Эффективность, востребованность официальных сообществ и итоги их работы за год обсудили на Фестивале госпабликов в Самаре.

«Благодаря вам сокращается дистанция между властью и населением, повышается уровень доверия к ней, а это один из основополагающих, краеугольных камней построения полноценного гражданского общества. Администраторы госпабликов поддерживают обратную связь с аудиторией, оперативно работают с комментариями и запросами подписчиков гораздо быстрее, чем это происходит при стандартных формах обратной связи», - обратился к участникам Фестиваля врио вице-губернатора- руководителя департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин.

Самая популярная соцсеть в России – ВКонтакте. Поэтому экосистему госпабликов Центр управления регионом разрабатывает именно в ней – для удобства жителей. В течение года специалисты ЦУР проводили обучение администраторов госпабликов и оценивали качество контента по нескольким критериям: оформление, контентная политика, живой язык, фото и видео, вовлеченность и обратная связь.

«Скажу так: 60% всех вопросов, которые фиксирует программа мониторинга «Инцидент Менеджмент», приходят в госпаблики органов власти, - отмечает руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков. – Мы уже опережаем «подслушки» в этом, люди понимают, что именно в официальных пабликах им придет правильный ответ, честный, с конкретными сроками. Именно на этих площадках жители получают быстрый и честный ответ по своей проблеме. Это самое главное. И узнают самые актуальными новости».

По словам Сергея Рыжикова, функционал госпабликов развивается. Сегодня в них можно записать ребенка в кружок или секцию, получить талон на прием к врачу.

По оценке ЦУР Самарской области, в регионе можно выделить ТОП госпабликов-отличников, которые максимально отвечают всем критериям.

Среди них: минспорт Самарской области (https://vk.com/minsport63), минкульт Самарской области (https://vk.com/mincult.samregion), департамент информтехнологий Самарской области (https://vk.com/ditisso), администрация Самары (https://vk.com/samaraadm), администрация Тольятти (https://vk.com/gorod_togliatti).

Интересный и полезный контент публикуют в сообществах стадиона «Солидарность Самара Арена» (https://vk.com/samaraarena.official) , Самарского СПИД Центра (https://vk.com/samaraspidcenter), Самарского областного онкологического диспансера (https://vk.com/samaraonko).

На Фестивале госпабликов состоялась торжественная церемония награждения администраторов лучших госпабликов региона по основным направлениям: здравоохранение, образование, социальная сфера, спорт и культура.

Администраторы госпабликов – это люди, которые представляют государство в социальных сетях. Они выполняют социально значимую работу: не только информируют подписчиков о работе госучреждения и создают публикации, но и коммуницируют с человеком, отвечают на его вопросы от лица ведомства или организации.

«Мы пытаемся разнообразить наши формы, - рассказывает администратор госпаблика «Новокуйбышевск» Наталья Семенова. - На выходные стараемся более развлекательные посты ставить. Обязательно публикуем любые информационные поводы, которые есть в городе. Стараемся быть первыми. Я очень рада, что нас на такие мероприятия собирают, потому что делиться опытом всегда полезно, посмотреть опыт других людей, где ты можешь рассказать про свой опыт, встретиться с коллегами. Это познавательно».

На Фестивале специалисты ЦУР рассказали об актуальных трендах в соцсетях и как определиться с индивидуальным подходом к ведению госпаблика, а также разобрали лучшие практики.

Фото предоставлено пресс-службой ЦУР СО