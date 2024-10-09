В Самарской области назначили министра молодежной политики

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Стало известно о новых назначениях в правительстве Самарской области. Об этом объявил глава региона.

— На должность министра молодежной политики Самарской области назначена Наталья Вячеславовна Рогова. Такое решение было принято по результатам открытого конкурса. Ранее она работала проректором по воспитательной работе и молодежной политике Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информации. Одна из приоритетных задач — преодолеть отрицательную динамику оттока молодежи из региона, а также реализация нового нацпроекта «Молодежь и дети», — сообщил Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

До апреля 2024 года министерство молодежной политики региона возглавлял Сергей Бурцев, но он уволился. Отставка Бурцева произошла на фоне обвинений в его адрес, выдвинутых депутатом Госдумы Александром Хинштейном. Сам Сергей Бурцев категорически отверг обвинения.

На пост в итоге претендовали шесть человек. Наталья Рогова была в их числе, пишет 63.ру.