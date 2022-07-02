В Самарской области нашли два опасных пляжа

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Жителям Самарской области не рекомендуют посещать пляжи в Тольятти. Такое предостережение опубликовали представители регионального управления Роспотребнадзора.

— Санитарным правилам из-за неудовлетворительного качества воды не соответствуют зоны отдыха в Центральном районе автограда. Речь идет о «Волжском замке» и пляже в районе Лесопаркового шоссе, — пояснили в ведомстве.

Эти рекреации попали в черный список уже во второй раз. На прошлой неделе они также не прошли проверку.

Всего же в Самарской области действуют 44 пляжа. 8 из них находятся в Самаре, пишет 63.ру.