В Самарской области начал работу Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии»

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Решать проблемы с текущим содержанием и проведением капитального ремонта многоквартирных домов поможет Центр поддержки председателей советов многоквартирных домов и телефон «Горячей линии». Региональный Центр поддержки начал работу 29 марта 2021 года по принципу «единого окна».

Организовать деятельность Центра поручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в феврале текущего года после встречи с председателями советов многоквартирных домов.

На базе Центра поддержки председателей советов многоквартирных домов планируется проведение бесплатных обучающих семинаров для председателей МКД с участием представителей Государственной жилищной инспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний, муниципальных администраций, а также представителей организаций, предоставляющих услуги ЖКХ.

По многоканальному бесплатному телефону «Горячей линии» 8-800-5555-263 можно позвонить в рабочие дни, начиная с 29 марта 2021 года. График работы «горячей линии» может быть скорректирован в зависимости от количества обращений.



