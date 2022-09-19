В Самарской области на памятнике учителю перепутали инициалы писателя Некрасова

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В Похвистневском районе Самарской области после открытия памятника сельскому учителю нашли несколько удивительных ошибок.

Оказалось, что авторы таблички под постаментом написали цитату великого русского поэта Некрасова с ошибкой в его имени. С их точки зрения, он не "Николай Алексеевич", а некий "А.Н.". Люди удивляются, что на крайний случай можно было и "погуглить".

Ошибка в инициалах - это еще не всё. Пунктуационные оплошности в табличке тоже случились. В цитате "Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени" авторы поставили лишнюю запятую между словами "твоим" и "позволь".

Администрация района уже извинилась перед жителями. По словам ее представителей, табличка уже демонтирована и будет заменена. Ошибки названы "досадными", объясняется, что они закрались на этапе изготовления, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Администрация Похвистневского района