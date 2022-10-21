В Самарской области на Новый год ограничат массовые мероприятия

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Встречу нового 2023 года самарцы проведут скромнее. Массовые мероприятия будут ограничены на фоне специальной военной операции.

«В любом случае новогодние праздники состоятся для детей, как это традиционно и принято. Естественно, наверное, не будет привычного [формата] за последнее время, больших уличных гуляний, потому что действительно ситуация здесь должна соответствовать той обстановке, которая сложилась [в стране]», — заявил ТАСС заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Также он напомнил, что региональное министерство культуры и театры продолжают готовить новогодние постановки и подарки для детей. Фетисов выразил мнение, что мероприятия для взрослых «будут скромнее», чтобы «соответствовать обстановке, в которой мы находимся».

В 2022 году власти Тольятти планировали закупить новые праздничные украшения для города. Но от этой идеи решили отказаться, пишет ГТРК Самара.