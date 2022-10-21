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В Самарской области на Новый год ограничат массовые мероприятия

21 октября 2022 11:45
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В Самарской области на Новый год ограничат массовые мероприятия

Встречу нового 2023 года самарцы проведут скромнее. Массовые мероприятия будут ограничены на фоне специальной военной операции.

«В любом случае новогодние праздники состоятся для детей, как это традиционно и принято. Естественно, наверное, не будет привычного [формата] за последнее время, больших уличных гуляний, потому что действительно ситуация здесь должна соответствовать той обстановке, которая сложилась [в стране]», — заявил ТАСС заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Также он напомнил, что региональное министерство культуры и театры продолжают готовить новогодние постановки и подарки для детей. Фетисов выразил мнение, что мероприятия для взрослых «будут скромнее», чтобы «соответствовать обстановке, в которой мы находимся». 

В 2022 году власти Тольятти планировали закупить новые праздничные украшения для города. Но от этой идеи решили отказаться, пишет ГТРК Самара.

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