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В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи

26 сентября 2024 14:05
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В Самарской области на экранах телевизоров возможны короткие помехи

27 сентября в Самарской области начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телерадиопрограмм.

В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если заглушит, на экранах у телезрителей в зоне охвата ретранслятора будут помехи. Продолжительность помех — от 10 до 22 минут в сутки.

Инфраструктура сети РТРС максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак. Но в некоторых случаях Солнцу удается передать свой привет непосредственно телезрителю. Помните, что внезапное рассыпание или замерзание картинки на экране — это очень короткое солнечное воздействие, которое «само пройдет». Просто выключите и через пару минут снова включите телевизор или приставку. Если вдруг прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), нужно заново запустить автопоиск телеканалов в меню.

Явления солнечной интерференции в Самарской области, влияющие на цифровое эфирное телерадиовещание, на радиовещание радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», на теле- и радиовещание канала «Губерния» могут наблюдаться в период с 27 сентября по 21 октября с 11:52 час. до 13:42 час. МЕСТНОГО времени.

График влияния солнечной интерференции на прием телерадиоканалов в Самарской области опубликован на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru), в Кабинете телезрителя (вкладка «Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

 

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