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По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 3 февраля в Самарской области на дорогах ожидается сильная гололедица. Ночью местами по южной половине Самарской области ожидается сильный снег, мокрый снег».

Рекомендации МЧС для населения при гололедице:

Подготовьте малоскользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Гололедица представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, т.к. из-за скользкого дорожного покрытия тормозной путь автомобиля значительно увеличивается. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Рекомендации МЧС для населения при сильном снегопаде:

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений!

Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.

Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

Будьте внимательны и осторожны, передает пресс-служба облМЧС.