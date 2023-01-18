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В Самарской области на 68% вырос спрос на курьеров

18 января 2023 10:44
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В Самарской области на 68% вырос спрос на курьеров

Спрос на курьеров в Самарской области за полгода вырос на 68%. В отдельных российских регионах прирост количества вакансий в сфере доставки более внушительный: в Омской области (+86%), в Красноярском крае (+79%), в Новосибирской области (+77%), в Тюменской области (+77%), в Томской области (+75%), в Кемеровской области (+74%).

Весной минувшего года рынок труда начал трансформироваться, и большинство работодателей приостановили наем. В том числе значительно снизилось количество вакансий в доставке,  также отмечалось и падение зарплатных предложений для курьеров. По данным Зарплаты.ру, в июле медианная зарплата доставщиков в Самарской области составила 45 тыс.рублей. Но уже в октябре минувшего года работодатели стали предлагать заработок курьерам на 30% больше.

Среди основных причин роста спроса и конкуренции среди работодателей за сотрудников в сфере доставки стоит отметить предпраздничный ажиотаж и распродажи в торговых сетях, на маркетплейсах. Также в ряде регионов отмечался рост простудных заболеваний, и курьеров в том числе набирали в связи отсутствием персонала в сфере доставки из-за болезни. Кроме того, метеоусловия в большинстве городов также способствовали повышению спроса в доставке.

Важно отметить, что уже в первую неделю января, несмотря на праздничные каникулы, количество откликов на вакансии курьеров повысилось на 17% относительно наиболее напряженной и загруженной последней недели декабря прошлого года. Вероятно, большинство самарцев предпочли взять подработки в период новогодних праздников. Поэтому активность соискателей в сфере доставки была нетипично высокой в указанный период.

Традиционно почти 60% вакансий в сфере доставки — это автокурьеры, остальные — пешие и велокурьеры. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов в Самарской области доставщик может заработать за месяц 90-100 тыс.рублей. 

Среди условий работы в основном работодатели указывают ежедневные выплаты на карту, гибкий график и возможность брать дополнительные смены и часы, чтобы повысить свой доход. Кроме того, многие работодатели помогают выбрать курьерам район, где они получат заявки и будут проводить доставку. Либо сотрудник сам определяет район, где будет работать, ближайший к дому, или при возможности ту территорию, которая предполагает повышенный спрос на доставку. Также в объявлениях нередко встречаются и бонусы: скидки на тарифы мобильной связи и Интернета, на услуги сервиса доставки, запчасти и страхование для автомобиля, а также участие в конкурсах и розыгрышах призов среди сотрудников.

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