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В Самарской области на 1 апреля зарегистрировано 50,7 тыс самозанятых 
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В Самарской области на 1 апреля зарегистрировано 50,7 тыс самозанятых 

5 апреля 2021 18:05
96
Высокие темпы регистрации граждан в качестве самозанятых делают наш регион лидером по числу плательщиков налога на профессиональный доход в ПФО.

В Самарской области по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 50,7 тыс самозанятых граждан. Работу с пользователями специального налогового режима в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым. 

Условия для «выхода из тени» и официальной регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход в Самарской области создаются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Нацпроекты реализуются в субъектах РФ по поручению Президента страны Владимира Путина.

«Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя», - подчеркивал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

Высокие темпы регистрации граждан в качестве самозанятых делают наш регион лидером по числу плательщиков налога на профессиональный доход в Приволжском федеральном округе и третьим в стране, среди субъектов, где специальный налоговый режим начал действовать с 1 января 2020 года. Региональная стратегия лидерства направлена на повышение качества жизни населения и создание благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе. 

«Лидирующие позиции региона по количеству самозанятых подтверждают своевременность и актуальность той работы, которую проводит областное правительство. Меры поддержки, созданные специально для пользователей нового налогового режима, позволяют им уверенно легализовывать свою деятельность и развивать свое дело. Уверен, что в ближайшие годы мы получим рост числа индивидуальных предпринимателей, выбравших для старта статус самозанятого, но готовых расти в бизнесе и создавать новые рабочие места», - рассказал Дмитрий Богданов. 

Сегодня самозанятым Самарской области доступны консультации в центрах «Мой бизнес», участие в образовательных программах и курсах, имущественная поддержка в виде оборудованных помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах, участие в ярмарках, конкурсах и бизнес-событиях и др. 

«Самозанятым нашего региона оказывают очень качественную и разностороннюю поддержку. Я постоянно слежу за новостями в Инстаграм-аккаунте mybiz63, участвую в образовательных мероприятиях – мне это очень помогает быть в курсе актуальных событий, повышать уровень знаний по основам бизнеса, чтобы увереннее развивать свое дело. Спасибо команде областного минэкономразвития и лично министру Дмитрию Богданову за внимание к начинающим предпринимателям», - отметила самозанятая Татьяна Коржева. 

 

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Комментарии

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