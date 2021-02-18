В Самарской области может появиться ещё один выходной

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С инициативой учредить новый праздник выступил глава организации "Трезвая Россия".

Глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко учредить в России еще один праздник - День здорового образа жизни.

Хамзаев напомнил, что президент России не раз подчеркивал важность формирования здорового образа жизни у россиян: эта идея необходима как для развития отдельно взятого человека, так и для всех в целом.

Поэтому он предложил не только учредить данный праздник, но и сделать день, выпадающий на него, выходным, для того чтобы "граждане страны вместе с подрастающим поколением смогли посвятить его занятиям физкультурой и спортом", пишет ПроГородСамара.