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В Самарской области могут запретить управление электросамокатом в пьяном виде

27 июля 2021 10:03
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В Самарской области могут запретить управление электросамокатом в пьяном виде

Уже 145 самарцев обратились в травмпункты в связи с повреждениями, полученными в инцидентах со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идет о самокатах, моноколесах и гироскутерах, на которых многие жители стали передвигаться по городу.

Данная тема обсуждалась в Самаре на прошедшем заседании областной комиссии по безопасности дорожного движения. Было заявлено, что в Самарской области не было летальных случаев, связанных с СИМ, но их использование требует регулирования. В частности, участники заседания отметили необходимость запретить пользоваться самокатами в пьяном виде, а также ограничить их возможную скорость.

Члены комиссии пришли к выводу о том, что в губернии нужно разработать соответствующие законодательные инициативы и представить их на федеральном уровне. Также даны поручения по решению вопроса на уровне региона.

Кроме того, в ходе мероприятия представители ГИБДД сообщили, что использование электросамокатов с мощностью больше 250 Ватт сейчас требует получения водительских прав категории «М», пишет Самру.ру.

Теги: ДТП травмы электросамокат

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