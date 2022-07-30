В Самарской области могут запретить самовыгул собак

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Президент России подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь региональные власти вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Например, запретить самовыгул домашних животных. Также регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

Сейчас согласно закону действует метод ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). После необходимых ветеринарных процедур бездомных животных снова возвращают на улицу. Теперь власти вправе запретить возвращать собак на определенные территории.

По мнению авторов документа, самовыгул собак – проблема не только маленьких городов и сел, но и областных центров, где в частном секторе хозяева зачастую выпускают своих питомцев свободно гулять. В итоге происходят нападения на людей.

В регионах разработают и свои регламенты по обращению с бездомными животными. Методические указания по созданию таких регламентов утвердит правительство не позднее 1 марта 2023 года, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixabay.com.