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В Самарской области могут разрешить ресторанам работать до часу ночи

14 декабря 2021 10:11
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В Самарской области могут разрешить ресторанам работать до часу ночи

В новогодние праздники рестораны и кафе в Самарской области могут быть открыты до часу ночи. 

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были заслушаны предложения по частичному снятию ограничений с предприятий общепита. Губернатор поручил рассмотреть возможность продления работы кафе и ресторанов до часу ночи, при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность. Решение будет принято в ближайшее время

Напомним, что сейчас предприятиям общепита разрешено работать до 11 часов. И действуют ограничения по заполняемости зала, сообщает ГТРК Самара. 

Также на заседании было принято решение разрешить родителям посещать  новогодние утренники в детских садах и школах в том случае, если мероприятия будут проходить в рамках одной группы. Попасть в дошкольное или общеобразовательное учреждение можно будет только привитым гражданам. Нужно будет предъявить QR-код. Все мероприятия должны проходить с соблюдением всех санитарных норм.

Ситуацию с заболеваемостью в регионе санитарные врачи еще оценивают, как "напряжённую". Однако, положительная тенденция наметилась.  Благодаря вакцинации и ноябрьским нерабочим дням удалось остановить цепочку заражений на промышленных предприятиях, в сфере услуг.  . Впервые за долгое время суточный прирост инфицированных ниже 700 человек. 

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