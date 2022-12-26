В Самарской области могут отключить телевидение и радио до 1 января 2023 года

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Российская телерадиовещательная сеть распространила информацию о возможных отключениях сигнала на территории Самарской области. Это произойдёт с понедельника 26 декабря по воскресенье 1 января.

Целую неделю ряд населённых пунктов Самарской области могут испытывать трудной с приёмом теле- и радиопередач. Об этом сообщила служба РТРС. Речь идёт о Кинельском районе. Остаться без трансляции могут жители Богдановки. Потому что 27 декабря с 9.00 до 15.00 на передающих устройствах будут проходить профилактические и другие плановые работы, требующие отключения сигналов. Однако, это ещё не всё, из-за погодных условий временные границы могут меняться, что также отразиться на приёме телевизионного и радиовещания.

Богдановка не единственная территория, которая может лишиться эфиров, вторым населённым пунктом, попавшим под технические "санкции" станет Новый Сарбай, тоже Кинельского района. Здесь работы на передающих устройствах также запланированы на 27 декабря с 9.00 до 15.00. Конкретные периоды отключения будут зависеть от погодных условий, но в любом случае, это произойдёт до 1 января 2023 года, пишет ГТРК Самара.

Фото: pixy.org