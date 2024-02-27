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В Самарской области могут ограничить работу «наливаек»

27 февраля 2024 13:44
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В Самарской области могут ограничить работу «наливаек»

Во вторник, 27 февраля, в ходе заседания Самарской губернской думы обсуждался вопрос, касающийся ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

С 1 апреля 2024 года в силу выступает Федеральный закон, который предоставляет субъектам РФ право устанавливать региональные ограничения продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Указанные полномочия позволяют регионам вводить ограничения продажи в объектах общественного питания алкогольной продукции и могут стать одним из инструментов борьбы с так называемыми «наливайками». Глава региона Дмитрий Азаров обратился к депутатам с предложением детально проработать вопрос установления таких ограничений.

«Мы этим вопросом с вами занимались, и даже держали позицию, когда на федеральном уровне законодательство смягчили, а мы ее выдержали. Потом, - наверное, уникальный случай, - федеральное законодательство было приведено в соответствии с региональным, в Самарской области, - сказал губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам. - Жалоб здесь много по каждому практически депутатскому округу. Напомню, что такие точки зачастую являются каналом продажи контрафактного алкоголя, что наносит ущерб и законным производителям продукции».

Губернатор предложил депутатскому корпусу в течение двух недель детально проработать вопрос и подготовить предложения по введению региональных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«Прошу подойти к этому взвешенно, всесторонне. Посмотреть и вопросы безопасности, спокойствия людей, их жалобы, экономику, рабочие места. Давайте все соотнесем. Есть над чем подумать, - отметил Дмитрий Азаров. -  Конечно, жалоб здесь большое количество. Считаю, что такие решения нам нужно подготовить и реализовать на территории нашего региона».

Фото Юлия Рубцова

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