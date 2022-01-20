В Самарской области могут начать "маркировать" домашних животных

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Всех домашних животных в России могут промаркировать. Паспорт питомцев нужен для защиты братьев меньших. Законопроект готовят вновь избранные депутаты Государственной Думы.

Разговоры о введении обязательной маркировки всех домашних животных идут достаточно давно. В первую очередь, зоозащитники хотят позаботиться о братьях наших меньших, которых нерадивые хозяева выбрасывают на улицу. Если у животного будет опознавательный знак, вычислить злоумышленников, которые избавляются от питомцев, станет легче, а значит можно будет таких людей привлечь к ответственности. Ожидается, что в страхе перед наказанием хозяева будут добрее к своим домашним животным.

Второй немаловажный аргумент, маркировка поможет потерявшимся животным. Ведь многие хозяева изо всех сил пытаются найти своих пропавших любимцев, но безуспешно, поскольку те не могут рассказать о случившемся. Как пишут "Известия", первый зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, рассказал, что сейчас Минсельхоз РФ готовит поправки в законопроект о совершенствовании правового регулирования отношений в области ветеринарии.

Документ об учёте животных был внесён в парламент ещё в ноябре 2021 года. Рассмотрение законопроекта назначено на 26 января 2022-го. Изначально поручение о подобном сделал Президент РФ Владимир Путин. Вопрос поручен Минсельхозу.

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — рассказал «Известиям» Владимир Бурматов.

Точного перечня домашних животных, которые получат свой маркировочный знак пока в открытом доступе нет. Однозначно, в него попадут кошки и собаки. Будут ли там морские свинки, черепашки, попугайчики или даже рыбки, самарцы узнают при опубликовании законопроекта, пишет ГТРК Самара.