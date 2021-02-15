В Самарской области кавалеру трех орденов «Красной Звезды» устроили личный военный парад

128

В Самарской области военные связисты Центрального военного округа устроили личный парад с участием более 300 военнослужащих для участника локального конфликта в Афганистане, кавалера трех орденов «Красной Звезды», Александра Серендеева.

Специально для ветерана ансамблем Дома офицеров была подготовлена концертная программа. Затем воина-интернационалиста на плацу части приветствовал личный состав бригады связи. Особенно волнительным был момент, когда в честь героя прозвучало троекратное «Ура». Также военные связисты приготовили сюрприз для ветерана: была проведена историческая реконструкция эпизода боя, в котором принимал участие Серендеев. В нем были задействованы бронетранспортеры БТР-80, военнослужащие стреляли из автоматов и пулеметов холостыми снарядами.

Завершилось мероприятие прохождением парадных коробок торжественным маршем под звуки военного марша. Для этого в бригаду специально был прикомандирован военный оркестр Самарского гарнизона.

Серендеев Александр Сынурович весной 1986 года был призван в ряды Вооруженных Сил, проходил службу в учебном подразделении Туркестанского военного округа, где готовили разведчиков для подразделений специального назначения, действующих на территории Афганистана.

После специальной подготовки был направлен в разведывательную роту отряда специального назначения, где выполнял боевые задания в должности старшего разведчика гранатомётчика АГС -17, через полгода командира отделения, а затем заместителя командира взвода. Задачи они выполнял в провинции Кандагар. Был трижды ранен, получал тяжелую контузию.

Серендеев про свои награды говорит так: «Они не мои, это всех наших ребят, с которыми мне довелось служить».

Фото: скрин видео