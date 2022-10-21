В Самарской области хотят запретить продажу энергетиков детям

125

В регионе хотят ужесточить требования к продаже энергетиков в местных магазинах. Об этой инициативе стало известно во время заседания общественного молодежного парламента при Самарской губернской думе. Молодежный парламент в Самарской области, как и еще в 17 регионах России, наделен правом законодательной инициативы.

— Наш законопроект будет устанавливать ограничения на розничную торговлю слабоалкогольными и безалкогольными тонизирующими напитками. Он направлен на защиту и охрану здоровья людей и запретит продажу энергетиков несовершеннолетним, — озвучили свое предложение молодые парламентарии, которые продолжат работу над ним, пишет 63.ру.

А между тем совсем недавно в Самарской области утвердили новые правила продажи алкоголя. Теперь предпринимателям нужно выполнить ряд условий, чтобы получить разрешение на торговлю крепкими напитками.