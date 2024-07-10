В Самарской области Госавтоинспекторы и Общественники провели акцию «Открытка безопасности!»

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Полицейские и дети поздравили участников дорожного движения с Днём семьи, любви и верности.

В Шенталинском районе сотрудники полиции совместно с председателем территориального Общественного совета при О МВД России Алексеем Юрьевичем Марченко и воспитанниками детского сада «Звёздочка» поздравили участников дорожного движения с Днём семьи, любви и верности.

Юные пешеходы вручали автомобилистам и пешеходам открытки и ромашки. Символом праздника является ромашка - очень нежный, милый и обаятельный цветок, простой, но такой распространенный на территории России. Ромашка олицетворяет семью, верность и любовь.

В ходе мероприятия дошкольники рассказывали участникам дорожного движения стихотворения. Ребята пожелали им счастливых дорог, а также напомнили и сами закрепили основные Правила дорожного движения для автомобилистов и пешеходов.

По мнению общественника, День семьи любви и верности - это прекрасный день, когда мы можем поблагодарить своих родных и близких за их любовь, тепло и поддержку, за верность и преданность, которые они проявляют к нам ежедневно. Поздравления в таком формате помогают напомнить участникам дорожного движения о том, что дома их ждут родные люди, поэтому они должны соблюдать ПДД и возвращаться домой в целости и сохранности!