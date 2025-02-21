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В Самарской области героям СВО с особыми потребностями помогают с адаптацией жилья

21 февраля 2025 10:59
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В Самарской области героям СВО с особыми потребностями помогают с адаптацией жилья

 

В Самарской области филиал государственного фонда «Защитники Отечества» помогает адаптировать жилье ветеранам специальной военной операции с ограниченными возможностями здоровья.  Сергей Артищев – один из героев, которым помогли с организацией быта.

Для Сергея защита интересов Родины – дело чести. Он прошел первую Чеченскую войну. Когда стране снова понадобилась помощь, не раздумывая отправился на специальную военную операцию. Во время одного из боевых заданий получил тяжелое ранение. Но мужественно скрывал это от супруги, пока не перенес несколько операций.

«Он мне ничего не говорил — ни капельки даже не упоминал об этом. Но сердце моё всё равно чувствовало. Потом он мне спокойно так говорит: «У меня ноги нет»», — делится Надежда Артищева.

Стальной характер и поддержка близких помогли Сергею не пасть духом. После возвращения домой, в Самару, он нашел себя в спорте. Следж-хоккей стал для него не только способом реабилитации, но и новым смыслом жизни. Он активно тренируется три раза в неделю, участвует в соревнованиях.

«Могу ежедневно до 7 километров своими ногами пройти спокойно. Я каждый день на ногах — не лежу на диване. Передвигаюсь!», — рассказывает Сергей.

Семье Артищевых активно помогают специалисты самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Благодаря поддержке фонда, в доме появились новая кухонная мебель, робот-пылесос и система «умный дом», включающая управляемые с телефона розетки, лампочки, термометр, браслет с «тревожной кнопкой» и даже умные шторы.

«Умные шторы — на пульте управления. Очень удобно, спасибо большое за это. Муж ждёт-не дождётся, когда шторы повешу», — с улыбкой говорит Надежда.

История Сергея Артищева — пример мужества, стойкости и умения находить новые цели даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.

Сегодня в Самарской области для участников СВО и членов их семей действуют более 40 мер поддержки. Им оказывают содействие в переобучении и трудоустройстве, помогают в социализации, в том числе, через спорт.

По поручению губернатора Вячеслава Федорищева действует программа «Школа героев». Она является продолжением президентской - «Время героев» - и помогает участникам получить новые компетенции для последующей работы на государственной и муниципальной службе или на предприятиях региона. По решению руководителя области участники проекта уже стали кураторами в муниципалитетах, областном правительстве и различных органах власти, некоторые возглавили муниципальные районы.

Фото – «Волжская коммуна»

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