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В Самарской области формируется система «социального казначейства»

9 сентября 2021 10:58
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В Самарской области формируется система социального казначейства»

Вчера, 8 сентября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области. 

Областным министерством социально-демографической и социальной политики региональному кабинету министров был представлен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области». Предложенные изменения касаются областных законов «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение», «Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-курортное лечение», «Об обеспечении автотранспортными средствами детей-инвалидов и инвалидов с детства», «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий». Министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова пояснила, что изменения связаны с реализацией в регионе плана мероприятий по формированию системы «социального казначейства». 

Уточняется перечень предоставляемых гражданами документов, необходимых для получения государственных услуг: выдаваемых организациями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения, федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, сведений о доходах физических лиц, наличии родственных отношений или иных семейных обстоятельств, справок из образовательных организаций, которые не могут быть запрошены у заявителей. 

Важная новелла – перечисленные документы будут запрашиваться министерством в рамках межведомственного взаимодействия. До настоящего времени граждане предоставляли их в управление социальной защиты лично. 

«Это очень важная корректировка. Теперь огромный перечень документов министерство будет получать фактически без участия граждан, посредством электронного межведомственного взаимодействия. Рассчитываем, что это повысит уровень удовлетворенности людей цифровыми сервисами», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Предложено еще одно важное изменение – увеличение критерия нуждаемости с 3-кратной до 4-кратной величины прожиточного минимума при предоставлении бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение работникам бюджетных организаций. «Таким образом, больше жителей региона получат возможность оздоровиться, пройти бесплатное санаторно-курортное лечение», - отметил председатель регионального Правительства.

Одобренный кабинетом министров законопроект будет направлен на рассмотрение депутатов Самарской Губернской Думы.  

Теги: меры социальной поддержки

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